Bangladés alerta ante EE.UU. de boicot electoral millonario de seguidores de Sheikh Hasina

Durante una conversación con Gor, el jefe del Gobierno interino de Bangladés señaló que "los partidarios del régimen autocrático derrocado estarían gastando presuntamente millones de dólares para obstaculizar el proceso electoral y que su líder fugitivo (la depuesta primera ministra Sheikh Hasina) estaría incitando a la violencia", informó su Oficina de Prensa en un comunicado la noche del lunes.

"No obstante, aseguró que el Gobierno interino está plenamente preparado para afrontar cualquier desafío", añadió Yunus, reiterando su compromiso de celebrar las elecciones generales en febrero.

Las elecciones tendrán lugar en un escenario político inédito. La Liga Awami, el partido de la ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, está inhabilitado; numerosos dirigentes del antiguo partido gobernante enfrentan procesos judiciales, y Hasina permanece fuera del país desde su caída en 2024, tras haber sido condenada a muerte en ausencia por un tribunal bangladesí.

La formación fue declarada ilegal poco después del levantamiento, y sus sedes, activos y actividades públicas quedaron bajo control de las autoridades interinas.

"Nos quedan aproximadamente 50 días para las elecciones. Queremos celebrar unos comicios libres, justos y pacíficos. Queremos que sean memorables", subrayó Muhammad Yunus al enviado especial de EE.UU.

Según el comunicado, la conversación, que duró aproximadamente media hora, se centró en las próximas elecciones generales, la transición democrática del país, las negociaciones comerciales y arancelarias entre Bangladés y Estados Unidos, y en el asesinato del joven activista político bangladesí Sharif Osman Hadi en Singapur, ocurrido el pasado jueves, que provocó una ola de protestas y violencia, generando temor en el gobierno a las puertas de los comicios electorales.

Antes de colgar el teléfono, Sergio Gor, que también ejerce como embajador de Estados Unidos en la India, felicitó al jefe del Gobierno interino por su liderazgo durante las recientes negociaciones arancelarias. Bangladés logró reducir los aranceles recíprocos de EE.UU. sobre los productos bangladesíes del 35 % inicial a un 20 %, una medida que amenazaba especialmente al sector textil del país.