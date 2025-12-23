Bélgica presenta un nuevo sistema de defensa antiaérea para evitar incursiones de drones

El ministro de Defensa, Theo Francken, entregó hoy en el cuartel de Hevaerlee (Lovaina, centro de Bélgica) el sistema PIORUN, un arma de cañón largo que se carga por encima del hombro y cuyo objetivo es neutralizar desde el suelo drones de grandes dimensiones, helicópteros y aviones que vuelan a baja velocidad.

"Los drones están transformando el campo de batalla. Tras los incidentes con drones del mes pasado, el gobierno ha decidido acelerar la inversión en capacidades antidrones", dijo Francken en una publicación en la red social X, en la que afirmó que "la detección, identificación y neutralización no son un lujo, sino una necesidad".

Este equipamiento fue fabricado y adquirido en Polonia, cuenta con un kit de respuesta rápida a estos dispositivos y estarán disponible en cada base militar belga a partir de enero, según informó la agencia de noticias "Belga".

En los últimos meses, se han registrado incidentes con drones en diversas infraestructuras belgas como los aeropuertos de Bruselas-Zaventem, Amberes, Ostende y Lieja, que provocaron su cierre temporal y la cancelación de decenas de vuelos, así como en el entorno de la central nuclear de Doel (norte del país) y en las bases militares de Elsenborn, cerca de la frontera de Bélgica con Alemania y de Marche-en-Famenne (en el sur del país).

Los servicios de inteligencia belgas creen que el responsable de estas acciones es un "actor estatal", probablemente Rusia.

El año pasado se registraron en Bélgica 30.000 incidentes con drones, pero los aviones solo tuvieron que cambiar su ruta en dos ocasiones.