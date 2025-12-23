Bolsonaro cancela la primera entrevista que concedería en prisión por problemas de salud

La entrevista del líder ultraderechista, autorizada previamente por la Corte Suprema, estaba programada para la tarde de este martes con el portal Metrópolis.

"Informo que no concederé la entrevista en esta fecha por asuntos de salud", aseguró en un escueto mensaje escrito a mano el capitán de la reserva del Ejército, que cumple su condena en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia hace poco más de un mes, desde el 22 de noviembre pasado.

El expresidente (2019-2022) fue condenado por haber liderado un complot para intentar impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

Bolsonaro, de 70 años e inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060, espera la sanción de una ley aprobada la semana pasada por el Congreso y que lo beneficia con una significativa reducción de su condena, pero Lula ya adelantó que la vetará.

La entrevista fue cancelada tan solo dos días después de que sus médicos anunciaran que el líder ultraderechista tendrá que ser sometido en breve a dos operaciones, una para corregir una hernia inguinal y otra para tratar de atenuar sus crisis de hipo.

Su equipo médico explicó que Bolsonaro tendrá que ser internado, pero no adelantó la fecha de la operación, ya autorizada por la Corte Suprema, ni la duración prevista de la hospitalización.

El Tribunal Supremo autorizó el pasado viernes la realización de una cirugía de hernia tras haber recibido el informe médico de la Policía Federal que constató de la necesidad de la misma.

En esa misma resolución, el juez Alexandre de Moraes negó el nuevo pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa, debido a una "ausencia total de los requisitos legales para la concesión" del beneficio y por el "reiterado incumplimiento de las medidas cautelares" que le habían sido impuestas.

El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sufre desde hace meses varios problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria desde agosto pasado, pero la Corte Suprema determinó su envío a prisión el mes pasado luego de que intentara quemar la tobillera electrónica con la que se le controlaban los movimientos.