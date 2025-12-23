Burkina Faso asume la presidencia rotatoria de la Alianza de Estados del Sahel

Traoré sucede al general Assimi Goïta, jefe de la junta militar gobernante en Mali, quien presidió la reunión celebrada en el Centro Internacional de Conferencias de Bamako, en la que también participó el general Abdourahamane Tiani, presidente de Níger.

Durante la cumbre, Traoré llamó a la vigilancia frente a amenazas externas, advirtió sobre los riesgos de desestabilización en el Sahel y defendió el compromiso de los tres Estados con su independencia y soberanía.

Por su parte, Tiani elogió los avances logrados por la AES, desde su primera cumbre en julio de 2024, especialmente en materia de coordinación diplomática, la creación de una fuerza militar unificada, el establecimiento del Banco Confederal de Inversión y el lanzamiento de la Televisión AES.

Tras su retirada del bloque regional CEDEAO, Mali, Níger y Burkina Faso —gobernados por juntas militares— anunciaron en 2023 la creación de la AES, con una orientación crítica hacia Occidente, que estableció un pacto de defensa común frente a los grupos yihadistas activos en la región y promueve, además, la cooperación económica entre los tres países.

