CAF aspira a ampliar su cartera de aprobaciones a 100.000 millones de dólares hasta 2031

"Le hemos planteado al directorio crecer un 70 % de aquí al 2031, es decir, tener la capacidad de doblar la cartera prácticamente del banco y llevar las aprobaciones a cerca de 100.000 millones de dólares", dijo Díaz-Granados en una entrevista con EFE.

Esos recursos estarán "muy enfocados en la parte verde y azul", es decir en "la economía asociada a recuperación de cambio climático y en economía asociada a mejoras en océanos y ríos".

"Yo creo que ahí tenemos una un eje central de lo que van a ser los próximos cinco años", agregó sobre su segundo periodo al frente de CAF, para el que fue reelegido a mediados de este mes y que termina justamente en 2031.

Díaz-Granados recordó el compromiso de CAF, anunciado en la COP30 celebrada en noviembre pasado en la ciudad brasileña de Belém, de destinar 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y la acción climática, suma que "hace parte de los 100.000 millones de aprobaciones" prevista hasta el 2031.

"Lo más importante es que el banco le está apostando a volverse la principal ventanilla de financiamiento para los países de América Latina y el Caribe en materia de adaptación al cambio climático. Creo que eso es una impronta que hoy podemos mostrar del banco", indica.

Para hacer esa expansión, CAF hizo en 2022, bajo la presidencia de Díaz-Granados, la mayor capitalización de su historia, por 7.000 millones de dólares.

En la actualidad, el banco tiene dos fuentes principales de financiación: la colocación de bonos en los mercados internacionales, apoyados en "una buena calificación crediticia" ya que estos son "los mejores años de calificación de CAF", y los constantes aportes de capital de los países miembros "para que el banco siga creciendo y le sirva de vuelta a los países de la región".

"En los últimos cuatro años hemos colocado más de 29.000 millones de dólares en bonos en los cinco continentes. En Europa colocamos 1.500 millones de euros en septiembre de este año, en Estados Unidos más de 3.500 millones (de dólares) este año también en bonos", manifestó.

CAF fue constituido en 1970 como Corporación Andina de Fomento y en la actualidad está conformado por 23 países -21 de América Latina y el Caribe, España y Portugal- y 13 bancos privados de la región.

Eso incluye a Guatemala, Honduras, El Salvador, Antigua y Barbuda, Dominica y Granada, "que eran países que no tenían acciones en el banco y entraron, pero también países que tenían pocas acciones en el banco aumentaron su participación", como Costa Rica, República Dominicana, Chile y Barbados.

"Estos países todos están aportando para el crecimiento de la Corporación y de vuelta recibiendo los beneficios del financiamiento de la Corporación" para diferentes programas, entre ellos los de infraestructura, tales como "agua, saneamiento, vías, colegios y mejora del sistema judicial", a los que van dirigidos el 65 % de los préstamos de CAF, indicó Díaz-Granados.