Candidatos a la presidencia de Perú inscriben sus fórmulas en el último día de plazo

Hasta el lunes, 11 de las 36 organizaciones políticas con candidatos a la Presidencia habían solicitado la inscripción de sus postulantes y se espera que en el transcurso del día se completen esas solicitudes hasta las 23:59 horas locales (03:59 GMT del miércoles).

Entre los grupos políticos que ya solicitaron la inscripción de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia figuran el extremo derechista Renovación Popular que postula al exalcalde Rafael López Aliaga, y la derechista Fuerza Popular que presenta a la heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) Keiko Fujimori en su cuarta postulación a la Presidencia de Perú.

Igualmente, la conservadora Alianza para el Progreso (APP) postula al gobernador regional de La Libertad César Acuña para la presidencia de Perú, el Partido del Buen Gobierno presenta al exministro Jorge Nieto como su candidato presidencial y el partido Demócrata Verde postula al exalcalde Álex González como futuro mandatario.

La primera fórmula presidencial inscrita para los próximos comicios, del partido derechista Avanza País, que encabeza el legislador José Williams ha sido declarada inadmisible por el JNE por observaciones sobre la renuncia de los postulantes elegidos en sus primarias.

El tribunal electoral ha otorgado dos días de plazo al partido de Williams para que sustente el cambio de los candidatos porque tanto el legislador como su postulante a la segunda vicepresidencia Adriana Tudela han asumido esos cargos como accesitarios, tras la renuncia de Phillip Butters y Karol Paredes, respectivamente.

Asimismo, el JNE señaló que Williams había omitido en la documentación consignar el cargo al que postula en los comicios del 12 de abril próximo, cuando se celebrará la votación para elegir presidente, vicepresidentes y legisladores.

En lo que va del calendario electoral, sólo un partido político, Acción Popular (AP), ha sido excluido de participar en los comicios generales, por irregularidades en sus elecciones primarias, y han quedado 38 partidos que presentarán además candidatos al Senado y la Cámara de Diputados, una bicameralidad restablecida en el país después de más de 30 años.

Debido al alto número de grupos políticos en carrera, las autoridades del JNE instaron a los partidos a no esperar el último minuto para hacer sus registros pues hasta el lunes ya tenían 8.925 hojas de vida registradas de los candidatos al Parlamento, como a la Presidencia.

Cada agrupación política puede presentar hasta 57 listas de candidatos, una para la Presidencia, 55 listas para el Congreso bicameral y una para el Parlamento Andino, lo cual eleva la complejidad del trámite, que pueden empezar hasta cerca de la medianoche y culminarlo hasta el miércoles 24 al mediodía, según aclaró el JNE en una rueda de prensa.

Tras la inscripción de las listas de candidatos, el JNE declara su admisión o no, da un plazo para resolver las observaciones, y empieza otro plazo para la presentación de tachas u oposiciones.

De acuerdo al calendario electoral, el próximo 11 de febrero vence el plazo para la admisión de las listas de candidatos y el 14 de marzo para que queden inscritas oficialmente, tras la resolución de observaciones y tachas.