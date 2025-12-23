Cárcel para teniente coronel de la Policía por presunto abuso sexual en Colombia

De acuerdo con el ente investigador, Camilo Villamil supuestamente se aprovechó de su cargo como comandante del Distrito N.° 2 Sabana, en el departamento de Cundinamarca (centro), para asediar a una auxiliar bachiller.
Las pruebas recaudadas indican que el alto oficial persiguió e hizo "insinuaciones indecorosas" a la víctima durante varios días antes de la agresión.
Los hechos, al parecer, alcanzaron su punto más crítico el pasado 8 de diciembre cuando Villamil citó a la joven en uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, población cercana a Bogotá.
Allí, valiéndose de su posición de mando y del estado de indefensión de la mujer, la agredió sexualmente.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La investigación, realizada con un enfoque diferencial y de género, reveló además que el oficial amenazó a la víctima con truncar su futuro profesional si llegaba a denunciarlo.
Ante un fiscal de la seccional de Cundinamarca de la Fiscalía, el oficial fue imputado por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual.
Pese a la contundencia del material probatorio, el procesado no aceptó los cargos.