China pide "diálogo" para "resolver pacíficamente" la disputa entre Camboya y Tailandia

Deng trasladó a los funcionarios de ambos países con los que se reunió la "profunda preocupación" de China por el conflicto y la "consternación" de su país por las víctimas y los desplazamientos causados, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

"China está dispuesta a crear nuevamente las condiciones y proporcionar una plataforma para el diálogo y las negociaciones entre ambas partes", aseveró el diplomático, quien agregó en conversaciones con altas autoridades tailandesas y camboyanas, tanto civiles como militares, que espera que dichos países "se esfuercen por restablecer la confianza mutua y reconstruyan la paz en la frontera".

Según Deng, China "apoya los esfuerzos de mediación de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN) y el importante papel de la Misión de Observadores de la ASEAN".

Según la Cancillería china, "tanto Camboya como Tailandia expresaron su agradecimiento a China por sus constantes esfuerzos para promover las conversaciones de paz de una manera aceptable para todas las partes".

El Gobierno chino aseguró este viernes que un ciudadano del gigante asiático resultó herido este lunes en una zona camboyana cercana a la frontera con Tailandia.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian recordó hoy en una rueda de prensa a los ciudadanos chinos "que no viajen a las zonas mencionadas, donde la situación sigue siendo grave".

La nueva oleada de ataques cruzados, cuyo detonante es incierto y que las dos partes se acusan mutuamente de haber iniciado, estalló el 7 de diciembre y deja ya más de 80 fallecidos y cerca de 700.000 desplazados.

Los dos países asiáticos, que debaten hoy un alto el fuego, mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.