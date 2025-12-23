Claudia Sheinbaum se reúne con la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser

"En Palacio Nacional, recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser; una gran mujer. Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país", apuntó Sheinbaum en un breve mensaje en X.

La mandataria compartió una fotografía del encuentro, donde se le aprecia junto a Fraser, en uno de los pasillos de Palacio Nacional, su residencia oficial en la capital mexicana.

Por su parte, Fraser expresó en un comunicado su "sincero agradecimiento" a Sheinbaum "por su continuo respaldo a Citi".

"México es uno de nuestros mercados más importantes, donde tenemos raíces profundas que abarcan más de un siglo. Seguimos profundamente comprometidos con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país", señaló.

Fraser afirmó además que el banco seguirá apoyando la inversión en México.

"Valoramos el liderazgo de la Presidenta y esperamos seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país", concluyó la directora ejecutiva de Citi.

El pasado 15 de diciembre, Citigroup anunció el cierre de la venta de la participación accionaria en Grupo Financiero Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia inmediata, luego de que la compra fuera anunciada a finales de septiembre.

“La operación, que se anunció en septiembre, recibió todas las autorizaciones necesarias de los reguladores financieros y de competencia mexicanos y se han cumplido todas las condiciones de cierre”, agregó Citi en un comunicado.

En aquella oportunidad, Fraser destacó que "el cierre de esta operación" acerca a la prioridad estratégica de "desinvertir" en Banamex y "lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos".