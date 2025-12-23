Continúa escrutinio especial y titular del Parlamento hondureño insiste en golpe electoral

En medio de la incertidumbre que vive el país el titular del Parlamento, Luis Redondo, diputado por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, va tercera con menos del 20 % de votos, ha insistido este martes en el canal de televisión del Legislativo en que hubo un "golpe electoral".

El escrutinio especial, que se inició el pasado 18 de diciembre con cinco días de retraso, ha revisado hasta ahora 2.309 de las 2.792 actas con inconsistencias, según registros el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El informe preliminar del CNE con el 99,92 % de las actas escrutadas indica que Asfura encabeza la votación con el 40,29 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39,52 %, y en tercer lugar se mantiene Moncada, con el 19,18 %.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales de las elecciones, pero si no lo hace el problema pasa al Parlamento, donde Redondo dijo este martes que ese poder del Estado está listo "para proceder conforme a la Constitución de la República a realizar todo lo necesario para efectuar el escrutinio y posterior declaratoria".

"Nosotros sí vamos a revisar las 19.167 juntas receptoras de votos y contar voto por voto en el proceso de escrutinio, para que verdaderamente se respete la voluntad popular. El pueblo tiene el derecho a conocer qué metieron en cada una de esas juntas receptoras de votos", enfatizó el presidente del Parlamento, militante del Partido Libre, quien asumió el cargo hace cuatro años de manera irregular y con incidentes violentos.

Redondo, a quien al parecer Estados Unidos le ha cancelado la visa para ingresar a ese país, también acusó de nuevo al presidente Trump de "injerencia", por su apoyo expresado antes de los comicios al candidato presidencial del Partido Nacional, y por venir advirtiendo que se debe respetar la voluntad de los hondureños en las urnas.

A una semana para que venza el plazo para que el CNE brinde los resultados de las elecciones, los hondureños siguen en la incertidumbre, mientras el candidato presidencial del Partido Liberal exige reiteradamente un conteo de "voto por voto" de todas las actas, algo que la autoridad electoral ha descartado alegando que las normas no lo permiten.

Nasralla, quien este año se incorporó al Partido Liberal, después de dos intentos frustrados de ser presidente con dos partidos distintos, ha entrado en controversia con el Consejo Central Ejecutivo de los liberales, que están en desacuerdo con el conteo de "voto por voto" que él exige.

Pese a las diferencias, varios líderes liberales reconocen que Nasralla revitalizó al partido, que permanecía relegado desde el golpe de Estado de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, quien en ese momento era liberal y ahora es coordinador general del Partido Libre, que también exige un recuento de "voto por voto".

Zelaya también es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien el pasado día 18 dijo que aceptará los resultados oficiales del CNE y que habrá una transición del poder de manera "pacífica".