Detenido en Georgia exjefe de Seguridad del Estado por sobornos y financiar a la oposición

"La Fiscalía General y el Servicio de Seguridad del Estado de Georgia detuvieron al exjefe de Seguridad del Estado, Grigol Liluashvili, acusado de recibir sobornos en gran cuantía", declaró hoy en rueda de prensa el Fiscal General de Georgia, Gueorgui Gvarakidze.

Además, en su contra pesa la acusación de "patrocinar centros de llamadas cuyos ingresos se dirigían a financiar a la oposición".

Liluashvili, de 48 años de edad, encabezó el Servicio de Seguridad del Estado durante seis años, hasta abril de 2025.

Según el Fiscal General, "En 2022, con mediación del ya detenido exprimer viceministro de Energía Romeo Mikautadze, Liluashvili aceptó de manos de un inversionista turco un soborno de un millón de dólares por promover la construcción de generadores eléctricos eólicos".

Ese mismo año recibió de un empresario local un soborno de millón y medio de lari (unos 560.000 dólares) en el marco de una licitación para un contrato de gasificación.

Gvarakidze acusó al exjefe de Seguridad del Estado de patrocinar "decenas de centros de llamadas de estafadores entre 2021 y 2023, cuyos ingresos financiaban los medios de prensa opositores", una labor por la que recibió 1,365 millones de dólares.

Según el Fiscal General, las investigaciones en torno a Liluashvili continúan.