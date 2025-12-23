Dos años tras un accidente grave, Grecia invierte 420 millones para modernizar sus trenes

Según informa este martes el portal de noticias greekreporter, se trata de "la mayor inversión privada en la historia del transporte terrestre de Grecia y la primera adquisición importante de nuevo material rodante desde los Juegos Olímpicos de 2004".

El anuncio tiene lugar casi dos años después del grave accidente ferroviario ocurrido el 28 de febrero de 2023, en el que murieron 57 personas, en su mayoría jóvenes universitarios.

El choque frontal de un tren de pasajeros con otro de carga al norte de la ciudad de Larisa desató una oleada de indignación y protestas ciudadanas que responsabilizaron al Gobierno por privatizaciones realizadas en el sector sin garantizar los sistemas de seguridad que podrían haber evitado la tragedia.

El acuerdo con Hellenic Train, la compañía que gestiona los trenes en Grecia, implica inversiones por un total de 420 millones de euros (unos 494 millones de dólares), de los que 112 millones se destinarán a infraestructuras y el resto a renovar la flota ferroviaria con nuevos trenes eléctricos Coradia Stream de última generación.

El contrato de compraventa por 308 millones de euros fue firmado esta semana con la francesa Alstom e incluye un programa de soporte técnico durante 10 años, precisó Hellenic Train en un comunicado.

"La inversión, financiada íntegramente por Hellenic Train, es un elemento clave de la estrategia de la compañía para mejorar los servicios de pasajeros y renovar la flota, contribuyendo a la formación de una red ferroviaria moderna, fiable y sostenible", indicó la empresa.

El próximo enero se prevé que comience la formación del personal que manejará los nuevos trenes, dotados de 335 asientos por tren interurbano (IC) y 362 por suburbano, cuya entrega se espera pueda iniciarse en el segundo trimestre de 2027.

La nota destaca que estos vagones llegarán ya con los sistemas de seguridad europeos más modernos "totalmente preinstalados".

Con una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y una reducción del 10 % en el consumo de energía, integrarán completamente el Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS) para la regulación automatizada de la seguridad y la velocidad.

"Este es un nuevo comienzo para el ferrocarril griego", declaró el viceprimer ministro de Grecia, el conservador Kostis Hatzidakis, citado por greekreporter.

"Estamos corrigiendo deficiencias de décadas de antigüedad para construir una red moderna, de estándar europeo, que recuperará la confianza de nuestros ciudadanos", añadió.