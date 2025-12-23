El autor del atropello con heridos en Alemania, bajo sospecha de intento de homicidio

"Tras un grave incidente ocurrido ayer en una parada de autobús situada en la zona sur, el acusado será llevado hoy ante el juez de instrucción competente, a petición de la fiscalía, por sospecha fundada de intento de homicidio, conducción temeraria y lesiones físicas graves, con el objetivo de su internamiento en un hospital psiquiátrico", señala un comunicado difundido este martes.

La Fiscalía de Giessen informó junto con la Oficina Regional de Investigación Criminal (LKA) de Hesse y la Jefatura de la Policía de Hesse Central, de que ha solicitado un informe pericial psiquiátrico, ya que existen indicios de que el acusado padece una enfermedad mental en forma de psicosis aguda.

"Por el momento no se puede proporcionar información fiable sobre la motivación exacta del delito, ya que el acusado sólo hizo declaraciones inconexas poco después de su detención. En tanto, en estos momentos no hay indicios de que se trate de un delito de motivación política o terrorista", subraya el comunicado.

Al conductor, un ciudadano azerbaiyano de 32 años, residente en Giessen y sin antecedentes penales, se le acusa de cambiar primero al carril contrario mientras conducía un Audi A6 de color oscuro y, a continuación, de chocar a gran velocidad contra un coche aparcado.

Debido al impacto, el vehículo salió disparado hacia la parada de autobús y atropelló a una transeúnte de 64 años, que resultó gravemente herida.

A continuación, el acusado continuó imperturbable la marcha, en parte sobre la acera, y causó heridas leves a otras dos personas, tras lo cual se dirigió hacia otra calle, donde colisionó con un vehículo estacionado y finalmente pudo ser retenido por un hombre de 29 años hasta que llegó la policía.

Ya antes de invadir el carril contrario, el conductor chocó contra varios vehículos y dejó heridas leves a dos personas.

En la misma noche del atropello, las autoridades policiales tomaron declaración a numerosos testigos, recogieron pruebas en el lugar de los hechos e iniciaron un registro en el domicilio del sospechoso.