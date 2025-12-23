El Banco de España mejora sus previsiones de crecimiento para el país en 2025 y 2026

La mejora de las proyecciones macroeconómicas de la entidad, publicadas este martes, responde, fundamentalmente, a la fortaleza del consumo privado, pero también a una valoración más positiva del sector exterior en un contexto de menor incertidumbre comercial.

Las nuevas previsiones del banco central español están en línea con las del Gobierno y obedecen, en el caso de 2025, a la revisión de la contabilidad nacional llevada a cabo en septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para las perspectivas de 2026, influyó el mayor dinamismo esperado tanto de las rentas laborales como del crédito al consumo que favorecerán el gasto de los hogares, así como el mejor desempeño de las exportaciones de servicios no turísticos.

En todo el horizonte de proyección, que incluye un crecimiento del 1,9 % en 2027, el consumo y la inversión (demanda interna) serán los soportes del crecimiento de España, frente a la contribución negativa de la demanda externa (exportaciones e importaciones).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del crecimiento del 2,9 % previsto en 2025, 3,5 puntos porcentuales serán aportados por la demanda interna, mientras que la externa restará 0,6 puntos; en tanto que en 2026 la demanda interna contribuirá con 2,7 puntos y la externa detraerá 0,5 puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De cara al cuarto trimestre del presente año, el Banco de España adelanta que se mantendrá un ritmo de crecimiento robusto, con una tasa estimada de entre el 0,6 % y el 0,7 %, y "un cierto" repunte de las exportaciones.

No obstante, el crecimiento se irá desacelerando a lo largo del periodo de proyección, en línea con la ralentización esperada de los flujos migratorios y el empleo, que son los que están impulsando la renta disponible de los hogares.

La inversión, por su parte, se verá espoleada en un principio por los fondos europeos, pero se reducirá en la medida en que se vaya frenando la actividad, y la creación de puestos de trabajo irá disminuyendo hasta el 1,4 % en 2027; con una tasa de paro del 10 % en 2026 y del 9,6 % en 2027.

El Banco de España también revisó al alza las previsiones de inflación (el crecimiento general de los precios) media para 2025 (2,7 %, dos décimas más) y 2026 (2,1 %, cuatro décimas más), ante la expectativa de una contribución mayor del componente energético.

Las previsiones de la inflación subyacente (el aumento de los precios sin contar la energía ni alimentos no elaborados) se revisaron en la misma medida -dos décimas más en 2025 (2,6 % y cuatro décimas más en 2026 (2,4 %)-, con la previsión de que la inflación de los servicios se mantenga elevada en los primeros meses del próximo ejercicio.