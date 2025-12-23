El DAX 40 sube un 0,23 % en el último día antes de las fiestas navideñas

Berlín, 23 dic (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,23 % en la última jornada laborable antes de los festivos navideños, en la que no se publicaron datos sobre la economía alemana, pero en la que trascendió que la economía de EE. UU. creció en el tercer trimestre.