El Ejército libanés confirma el asesinato de un exlíder militar de Al Asad en Beirut

"El Ejército arrestó al sirio W.D. que había asesinado al sirio Ghasan al Naasan en la ciudad de Kfar Yasin, a raíz de una disputa financiera entre ellos, en el marco de una operación de monitoreo y seguimiento de la Dirección de Inteligencia", indicó un comunicado castrense.

Según medios sirios y libaneses, el cuerpo de Al Naasan fue hallado en su residencia en la zona de Keserwan, a unos 38 kilómetros al norte de Beirut, horas después de "su misteriosa desaparición" desde la noche del domingo.

Al Naasan formó parte de la fuerza de élite de Al Asad la 25.ª División de las Fuerzas Especiales, conocida como Al Nimr (El Tigre, en árabe), y sus miembros son los más buscados por las nuevas autoridades de Damasco por las atrocidades que cometieron durante la guerra.

Medios sirios detallaron que el exlíder militar es originario de la ciudad de Qamhana, en la periferia norte de Hama, y fue conocido como el comandante del 'Regimiento al Tarmah', una unidad de combate de élite que operaba dentro de las Fuerzas Tigre.

Asimismo, destacaron que participó en batallas claves del anterior régimen en varias regiones sirias, como Deir al Zur, Alepo, Guta Oriental y la zona rural del sur de Idlib.

Tras la caída del régimen de Al Asad el pasado 8 de diciembre de 2024, Al Naasan se trasladó al Líbano y se estableció temporalmente en el norte de Beirut, al igual que otros oficiales y soldados que abandonaron Siria en aquel momento.

Después de la caída de Al Asad, el Gobierno del Líbano se comprometió a arrestar a los responsables del depuesto régimen que entren en su territorio y que estén buscados por la justicia.