El Gobierno aprueba el marco económico para la Agencia EFE del bienio 2025-2026

El Ejecutivo, reunido en el Consejo de Ministros, ha dado el visto bueno al acuerdo, que además actualiza los objetivos y obligaciones de servicio público de la agencia para percibir esa compensación.

El nuevo marco adecúa los objetivos de producción informativa de EFE a las exigencias actuales del sector informativo, derivadas de los cambios en los canales de distribución, los hábitos de consumo y la creciente demanda de servicios de verificación.

También revisa las metas de producción del servicio informativo internacional en diferentes soportes e incorpora un nuevo objetivo en el ámbito de la verificación de noticias de terceros, según la referencia del Consejo de Ministros.

El nuevo marco económico para la Agencia EFE modifica la cuantía máxima de compensación anual por el incremento de los costes operativos de EFE, transcurridos más de siete años desde la aprobación del modelo inicial, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público de noticias de titularidad estatal.

Un reglamento de la Unión Europea fija desde 2024 el modelo común por el que se regulan los procedimientos de financiación de los medios de comunicación públicos "con recursos económicos adecuados, sostenibles y previsibles correspondientes al desempeño de su mandato de servicio público".

La Comisión Europea reconoció en 2016 a la Agencia EFE, sociedad mercantil pública de titularidad estatal integrada en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), como Servicio de Interés Económico General (SIEG), por el servicio que presta al Estado.

Más de 2.000 profesionales de la Agencia EFE, la mayor agencia de noticias en español, ofrecen cobertura informativa multimedia en todas las comunidades y ciudades autónomas de España. Además, la red exterior de EFE abarca 180 ciudades de 110 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía.