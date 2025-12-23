El Gobierno británico suaviza el gravamen sobre tierras agrícolas heredadas tras protestas

El Ejecutivo había anunciado hace un año que se aplicaría un impuesto del 20 % -a partir de abril de 2026- sobre los activos agrícolas heredados que tuvieran un valor superior al millón de libras, algo que causó preocupación al sector y también a algunos diputados laboristas de zonas altamente agrícolas del país.

En un comunicado, el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales señaló que aumentar el umbral reducirá significativamente el número de propietarios de granjas y empresas que afrontan facturas de impuestos a la herencia más altas, por lo que se garantiza que solo se vean afectadas las propiedades más grandes.

La ministra británica de Medio Ambiente, Emma Reynolds, admitió hoy que el Gobierno ha escuchado "atentamente a los agricultores de todo el país y hoy estamos implementando cambios para proteger a las explotaciones agrícolas familiares".

"Es justo que las fincas más grandes contribuyan más, mientras que apoyamos a las granjas y empresas comerciales que constituyen la columna vertebral de las comunidades rurales británicas", agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente del Sindicato Nacional de Agricultores, Tom Bradshaw, recibió con satisfacción el cambio y admitió a los medios que la medida "salva a muchas explotaciones agrícolas familiares".