El papa León XIV aprende alemán en Internet en las noches de insomnio

Así lo reveló el diario La Repubblica, que explicó que hace algunas semanas en la plataforma para aprender idiomas notaron que a las 3 de la mañana se conectaba un tal "Robert", con el nombre de usuario @drprevost, idéntico al que usaba el pontífice antes de su elección al papado.

Finalmente, alguien le escribió directamente: "Santo Padre, son las tres de la madrugada, ¿qué está haciendo?".

La información fue confirmada por el hermano del papa John Prevost al National Catholic Reporter (NCR). "No tengo ninguna duda, está estudiando alemán", dijo sobre León XIV, quien, además de inglés, su lengua materna, habla con fluidez español, italiano y francés y algo de portugués.

A diferencia de Francisco, que no amaba la tecnología, Robert Francis Prevost, nacido en Chicago hace 70 años, usa el teléfono móvil y se comunica regularmente con amigos y colegas por correo electrónico y WhatsApp.

También se sabe que todos los días antes de acostarse dedica unos minutos a jugar en Internet a Wordle y Words With Friends especialmente con su hermano John Prevost : una forma de distraerse un poco y mantenerse en contacto con su familia

"Sé levanta antes de las seis pero a veces sé que si se despierta en mitad de la noche, juega a Words with Friends y yo le digo: '¿Qué haces jugando a esto a las 3?' No pude dormir", explicó su hermano a NCR.

Apasionado por los deportes, León XIV, también explican algunos medios que ha estado pensando en instalar un pequeño gimnasio en el Palacio Apostólico y en su residencia de Castel Gandolfo, juega al tenis y nada en su día libre.