El presidente de Ecuador se reúne con el mandatario electo de Chile en Quito

Kast llegó al palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, situado en el centro colonial de Quito, alrededor de las 11:00 hora local (16:00 GMT).

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, había adelantado que entre los temas previstos en la agenda figuraban la lucha contra el crimen organizado transnacional, la seguridad, la movilidad humana y los asuntos comerciales.

Hasta pasado el mediodía de este martes no habían trascendido detalles de la reunión, tras la cual los gobernantes tenían previsto participar en un almuerzo, antes de que el presidente electo de Chile continuara su agenda con otros encuentros, entre ellos con empresarios en el centro-norte de Quito.

Noboa fue de los primeros en felicitar al ultraderechista Kast y en su mensaje en la red social X afirmó que "se abre una nueva etapa para Chile y para la región".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde que ganó los comicios del 14 de diciembre, este es el segundo viaje internacional de Kast, en una clara señal a sus aliados en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado martes estuvo en Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei y se prevé que en enero viaje a Perú para un encuentro con el gobernante José Jeri.