El Reino Unido, a punto de tener a 2025 como el año más caluroso

Hasta el momento, la temperatura media anual se sitúa en 10,05 grados Celsius, por encima del récord anterior de 10,03 Celsius establecido en 2022, de acuerdo con la Met.

El tiempo templado que registra el país antes de la Navidad, por encima de lo normal por esta época del año, implica que la temperatura definitiva aún no puede confirmarse.

Los 10 años más cálidos desde que empezaron a hacerse estos registros en 1884 se produjeron en las últimas dos décadas.

El nuevo récord previsto para 2025 está basado en el calor persistente durante la primavera y el verano, ya que fueron los más cálidos jamás registrados en el Reino Unido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mike Kendon, científico de la Met, dijo que, "en este momento, parece más probable que 2025 se confirme como el año más cálido registrado en el Reino Unido".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Vivimos tiempos extraordinarios. Los cambios que estamos observando no tienen precedentes en los registros de observación que se remontan al siglo XIX", añadió.

Para Bob Ward, director de políticas y comunicaciones del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics (LSE), estas temperaturas suponen "una prueba más de los impactos del cambio climático en el Reino Unido y de la urgente necesidad de frenar el calentamiento global, liderando el camino mundial hacia la neutralidad de gases de efecto invernadero lo antes posible".