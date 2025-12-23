Escala tensión entre Paz y su vicepresidente, que se declara en "oposición constructiva"

En un nuevo video difundido por TikTok, Lara dijo que desde que Paz le hizo "a un lado" y, a su juicio, decidiera "gobernar para los ricos" y "rodearse de gente corrupta", él se trazó la meta "de combatir la corrupción desde el Gobierno y denunciar a todo funcionario que cruce la línea del bien a la línea del mal".

"Hay gente que dice que yo ya no soy parte del Gobierno, y que soy oposición. Pues cuánta razón tienen, soy oposición pero oposición constructiva", afirmó Lara, que es muy activo en TikTok.

El vicepresidente señaló que apoyará "lo que esté bien" y denunciará "lo que esté mal", y que si en dos años "el pueblo quiere revocar" su mandato, no tendrá "miedo" y dejará el poder.

"Si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz porque hecho de corrupción que detecte, hecho de corrupción que denuncio. No voy a callar", añadió en su mensaje.

El presidente ha estado en constantes reuniones desde el viernes con diferentes sectores sociales, ante el rechazo de estos al levantamiento de la subvención a los combustibles, dispuesto desde el miércoles a través de un decreto.

"Yo no hago tiktoks, yo actúo. Yo hago las cosas porque para eso me han elegido, para tomar decisiones", aseguró Paz en la víspera, en una de estas reuniones, en una aparente alusión a Lara.

Las recientes declaraciones de Lara se suman a una cadena de ataques lanzados en los últimos días tanto contra el presidente como contra el Parlamento.

En la víspera, Lara dijo en otro video que Paz "es un corrupto" y "hábil para engañar", y también arremetió contra los ministros, llamándolos "pelotudos" (sic) por "causar una convulsión social" con el decreto que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.

En otro video, el vicepresidente boliviano aseguró que los diputados y senadores "se juntan entre delincuentes y entre delincuentes hacen montón y su voto es mayoritario" en el Legislativo, donde el fin de semana no logró aprobar un pronunciamiento en contra del decreto.

Además, Lara acusó a los parlamentarios de aprobar créditos a cambio de cupos en entidades como la Aduana, los servicios de impuestos y de identidad personal, aunque no presentó pruebas.

Algunos legisladores le exigieron que se retracte, pero el vicepresidente ratificó sus declaraciones y aseguró contar con evidencias, lo que llevó a diputados del oficialismo y de la oposición a anunciar el inicio de procesos penales en su contra por expresiones calificadas como “ofensivas” y consideradas un agravio a la institucionalidad del Órgano Legislativo.

La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde que el binomio ganó la segunda vuelta electoral, en octubre pasado.

Un primer punto crítico se produjo en noviembre, cuando Lara afirmó a través de su cuenta de TikTok que “ya no forma parte” del Gobierno y calificó a Paz de “mentiroso”.

Tras la sorpresiva victoria electoral, el vicepresidente había asegurado que él era “la garantía” del nuevo Gobierno y que “si Rodrigo Paz seguía el camino del mal, yo voy a ser el primero en denunciarlo”.