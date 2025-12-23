España destina 1,3 millones a los refugiados palestinos a través de Naciones Unidas

El Ejecutivo aprobó esta partida voluntaria como "una aportación directa a la UNRWA en consonancia con la política exterior española en apoyo al proceso de Paz Oriente Medio", según señala la comunicación del Gobierno.

Remarca la necesidad de la mejora de las condiciones de vida de la población en Palestina, principalmente de los refugiados ya que dos de cada cinco palestinos lo son, así como "la tradición vinculación y acompañamiento" que hace España a la agencia de la ONU.

Por otro lado, el Gobierno español aprobó otro acuerdo por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria al Ukrainian Cultural Heritage Fund (Fondo Ucraniano de Patrimonio Cultural), por importe total de 500.000 euros.

Ese fondo, creado por la Alianza para la Resiliencia Cultural de la que España forma parte junto con otros países europeos, tiene como objetivo, señala el Gobierno, "coordinar el apoyo financiero y técnico para la protección y la recuperación de la cultura y el patrimonio cultural ucranianos".

