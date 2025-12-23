España entrega a EE.UU. a un exdirectivo de la ONU acusado de quedarse con 60 millones

El tribunal español desestimó todos los argumentos empleados por el reclamado en su recurso contra su extradición, aprobada el pasado 21 de octubre, aunque el voto particular de uno de los magistrados pide que la entrega esté condicionada a que la ONU confirme si el reclamado tiene inmunidad diplomática.

Esa supuesta inmunidad por ser personal de Naciones Unidas era uno de los argumentos empleados por Vitaly Vanshelboim en su recurso de súplica, que también apuntaba a que no se cuenta con la autorización necesaria del secretario general de la ONU para proceder en su contra y defendía que está siendo objeto de una persecución política con vulneración de sus derechos fundamentales.

En la vista de extradición, la defensa sostuvo que el caso contra Vanshelboim se debía al libro que empezó a escribir en 2023 sobre las acciones de EE.UU. en países en conflicto como Irak, Siria o Afganistán.

Alegó que, al acusarle, evitaban que pudiera publicarlo "o llevarlo a Netflix" y apuntó además a que el ciudadano británico con el que habría cometido la presunta estafa estaba vinculado a un socio del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que la alegación de motivos políticos "carece de la mínima base objetiva, al no contar con el adecuado respaldo probatorio, ni siquiera indiciario" y por tanto, no puede servir para denegar la entrega.

"De lo actuado en la causa no existe indicio alguno que permita, siquiera intuir, una posible instrumentalización del proceso penal como medio de represalia institucional", recalca el auto.

Según la petición de extradición, entre septiembre de 2015 y agosto de 2023, Vanshelboim, primero como director ejecutivo adjunto de la UNOPS y, posteriormente, como director ejecutivo de la iniciativa Inversiones Sostenibles en Infraestructuras e Innovación, recibió de un ciudadano del Reino Unido, "con quien actuaba de común acuerdo", dos millones de dólares a cambio de subvenciones y préstamos para distintos proyectos.

Las entidades vinculadas a dicha persona recibieron "cuantiosas subvenciones y préstamos que no estaban debidamente garantizados" por unos 60 millones dólares, "que dejó impagados en ejecución del plan que ambos idearon", tras lo que hicieron una serie de transferencias electrónicas a una cuenta corriente controlada por Vanshelboim con la finalidad de aflorarlos.

En octubre, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional aprobó extraditar la extradición del exdirectivo por los cargos de solicitud y recepción de soborno por parte de un agente de una organización que recibe fondos federales y fraude electrónico mediante servicios honestos, además de por blanqueo de capitales, decisión que ahora confirma el Pleno de la Sala Penal de este tribunal.

UNOPS es la agencia de Naciones Unidas de apoyo a proyectos de infraestructuras y adquisiciones para otras agencias y tiene empleados en más de 80 países, mientras que los proyectos afectados por este caso están en países del Caribe, México, Ghana, India y Kenia, y su importe supera los 60 millones de euros.