España mantendrá un año más a 4.000 militares en 15 países en misiones en el exterior

Según informa el Ministerio de Defensa, se plantea un esfuerzo similar al de este 2025, con ajustes numéricos puntuales en algunas misiones, derivados de su evolución o de los compromisos y rotaciones acordados en el seno de la Unión Europea y la Alianza Atlántica.

Para Defensa, los militares desplegados en las distintas misiones internacionales son "un ejemplo de profesionalidad", por lo que su trabajo hace que España sea "un socio fiable y un referente en el marco de la OTAN, la Unión Europea o Naciones Unidas".

Entre otras misiones, España participa de una forma muy significativa en el refuerzo del flanco este de la OTAN con el despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; en la operación 'Persistent Effort', que agrupa las misiones de Policía Aérea y defensa del espacio aéreo, y en las Agrupaciones Navales Permanentes de la Alianza.

Bajo bandera de la ONU, la misión más numerosa sigue siendo la de Líbano (FINUL), con cerca de 700 militares, y, en el marco de la Unión Europea, las fuerzas armadas españolas participan de manera activa en la operación 'Atalanta' de lucha contra la piratería en el Índico.

Las misiones en las que participan los militares españoles tienen tres grandes objetivos estratégicos: proporcionar estabilidad y seguridad en regiones conflictivas, luchar contra el terrorismo y otras amenazas a la paz y disuadir y defender el territorio aliado en el marco de OTAN y UE.