Exconcejal conservador británico acusado de violar a su exmujer permanece detenido

Young, de 49 años, fue imputado por cargos que supuestamente se habrían cometido entre 2010 y 2023, entre ellos múltiples violaciones, administración de sustancias para someter a su esposa, 'voyeurismo' y posesión de imágenes indecentes de menores, según la Policía.

El tribunal dispuso que Young, edil del Partido Conservador en Swindon entre 2027 y 2010, vuelva a comparecer ante el mismo tribunal el 23 de enero de 2026.

Joanne Young, de 48 años, renunció a su derecho al anonimato, lo que significa que la prensa puede informar sobre su identidad y otros detalles personales.

Además del exconcejal británico hay otros cinco acusados de diversos delitos sexuales contra la exmujer de Young, aunque estos comparecerán ante el mismo tribunal en otra vista judicial separada.

Se trata de Norman Macksoni, de 47 años, imputado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, igualmente de 47 años y sin domicilio fijo, acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y Conner Sanderson Doyle, de 31 años, imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales.

También Richard Wilkins, de 61 años, imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales; y Mohammed Hassan, de 37 años, imputado de tocamientos sexuales.