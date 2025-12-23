Expertos de la ONU piden la liberación en Hong Kong del empresario y activista Jimmy Lai

La condena "marca un paso más en el dramático deterioro de las libertades fundamentales y la independencia judicial en Hong Kong desde 2019", y demuestra "hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades para silenciar la disidencia o la crítica, incluso contra un hombre de 78 años con graves problemas de salud", señalaron.

Lai, conocida personalidad de la excolonia británica, fue condenado por sedición y "colaboración con fuerzas extranjeras" cinco años después de su detención, bajo la controvertida Ley de Seguridad Nacional.

Según los expertos de Naciones Unidas, el proceso ha estado marcado por graves fallos en el debido proceso, incluyendo posibles torturas a uno de los testigos en China.

El dictamen, añadieron, "representa un ataque directo a las libertades de expresión y de prensa, y está deliberadamente destinado a profundizar el efecto disuasorio sobre la sociedad civil".

Lai es el fundador del periódico Apple Daily, cerrado en 2021, y un conocido defensor de la democracia y las libertades en Hong Kong.

Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, y su homóloga para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite.