FBI dice que la carta firmada por "J. Epstein" con supuestas referencias a Trump es falsa

La misiva, parte de los archivos del caso Epstein publicados el martes por el Departamento de Justicia, estaba supuestamente dirigida al agresor sexual y exdoctor del equipo de gimnasia de EE.UU., Larry Nassar y, aunque no incluye explícitamente el nombre de Trump, menciona el interés de "nuestro presidente" en "manosear" a mujeres jóvenes.

"Estimado L.N. Como ya sabes, he tomado el 'camino corto' a casa. ¡Buena suerte! Compartimos una cosa... nuestro amor y cuidado por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas", detalla el documento escrito a mano.

"Cuando una joven hermosa pasaba cerca, a él le encantaba 'manosearlas' -en inglés, 'grab snatch'-, mientras que nosotros terminamos comiendo en los comedores del sistema (penitenciario). La vida es injusta", concluye el firmante.

El Departamento de Justicia, citando al FBI, ha negado la veracidad de este documento por tres motivos, el primero de ellos, que "la letra no coincide con la de Jeffrey Epstein".

A su vez, asegura que "la carta tenía un matasellos fechado tres días después de su muerte, con origen en el norte de Virginia, cuando él estaba encarcelado en Nueva York" y, por último, que "la dirección del remitente no correspondía a la cárcel donde estaba Epstein y no incluía su número de preso", el cual según el Departamento de Justicia "se exige para el correo saliente".

"Esta carta falsa sirve como recordatorio de que el hecho de que un documento sea publicado por el Departamento de Justicia no significa que las acusaciones o afirmaciones que contiene sean ciertas", aseveró la fiscalía en redes sociales.

El sobre habría sido enviado a Nassar, que fue médico de la selección nacional de gimnasia de Estados Unidos y cumple una condena de 60 años por abusos sexuales y pornografía infantil tras la acusaciones vertidas por más de 150 mujeres y niñas.

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades enormes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.