Francia confirma un déficit de 2025 del 5,4 % y que el objetivo para 2026 será del 5 %

"Puedo confirmar el objetivo del déficit público del 5,4 % en 2025, que era el compromiso que adquirimos en septiembre y que no estaba fácil. Conseguirlo nos permite tener un cimiento sólido que nos posibilita a afrontar algunas medidas para 2026", dijo el jefe del Gobierno en la Asamblea Nacional.

Minutos antes de que los diputados voten la prórroga parcial de los presupuestos de 2025 para mantener las negociaciones sobre los del año próximo, Lecornu envió un mensaje de optimismo, en medio de las ambiciones contrarias mostradas por los diferentes grupos políticos.

El primer ministro consideró "inaceptable" el déficit del 5,3 % que se desprendía del proyecto adoptado por el Senado, pero que finalmente fue rechazado por la comisión mixta formada conjuntamente con la Asamblea Nacional.

Lecornu apeló a los diferentes grupos a negociar "con espíritu de compromiso" para aprobar un presupuesto para 2026 y consideró que la prórroga de los de 2025 "tendrá consecuencias" en la economía.

El jefe del Ejecutivo aseguró que las negociaciones se iniciarán incluso durante los días navideños para avanzar lo antes posible en la adopción de las cuentas que espera tener listas antes de que acabe enero próximo.

Según el Gobierno, la prolongación de las cuentas tendrá un coste mínimo de 12.000 millones de euros, que puede agravarse si la prórroga se alarga.

Por ello, Lecornu quiere acelerar los plazos para conseguir un presupuesto para 2026 que mantenga el déficit en el 5 %, un "horizonte posible".

La Asamblea Nacional debe adoptar este martes la prórroga provisional del presupuesto y el primer ministro se dirigirá a la nación posteriormente.