FundéuRAE: “sentarse a la mesa”, pero también “sentarse en la mesa”

En las noticias pueden verse frases como “Simplemente tendrás que enrollar tus servilletas para que tus invitados se queden sin palabras cuando se sienten a la mesa” o “Algunos familiares llegan directos para sentarse en la mesa y disfrutar de un buen banquete navideño”.

La locución “sentarse a la mesa” se define en el diccionario académico como ‘sentarse, para comer, junto a la mesa destinada al efecto’. Por su parte, “sentarse en la mesa” tiene, en principio, el sentido de ‘sentarse encima de la mesa’, pero, tal y como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, funciona también como equivalente de “sentarse a la mesa” y, por tanto, ambas expresiones son adecuadas para hablar de que alguien se sienta delante de una mesa.

De hecho, como señala la misma obra, si se añaden especificadores al sustantivo “mesa”, lo normal es emplear la preposición “en”: “Se suelen añadir pequeños detalles en los platos para el momento de sentarse en la mesa del comedor y cenar”.

Por tanto, todos los ejemplos son válidos.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.