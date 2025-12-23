Gazprom anuncia que reducirá en un tercio sus inversiones en 2026

"Hemos previsto una financiación del programa de inversión de 515.000 millones de rublos (6.587 millones de dólares) inferior a la de este año, situándose en 1,1 billones de rublos. Recalco que continuaremos con la ejecución planificada de todos los proyectos clave de Gazprom", informó el subdirector del grupo, Famil Sadigov, citado por TASS.

La empresa explica que, de este modo, "los indicadores se mantienen sin cambios respecto a la versión aprobada por el consejo en octubre".

Ello supone un recorte del 32 % de las inversiones en comparación con el año en curso, es decir 515.000 millones de rublos (6.587 millones de dolares) menos.

Por su parte, Gazprom sostiene que sus proyectos prioritarios son el desarrollo de los centros de producción de gas en el este de Rusia y la península de Yamal, la gasificación de las regiones rusas y la ampliación del gasoducto Fuerza de Siberia, que suministra a China.

En 2025 el consorcio ya había reducido su inversión en casi 30 billones de rublos (383 millones de dólares) en comparación con el año anterior.

Según publicó Forbes en octubre, Gazprom se convirtió en la empresa rusa más endeudada, con más de 73.546 millones de dólares en números rojos.

La que una vez fue el ojo derecho del presidente ruso, Vladímir Putin, y encabezó la diplomacia energética con respecto a la Unión Europea atraviesa el peor año de su historia al afrontar una profunda crisis después de perder la mayoría de sus ingresos, que provenían del mercado de la UE.

La guerra de Ucrania y las consecuentes sanciones impuestas han provocado una reestructuración de la economía rusa, que se está reorientando hacia Asia, pero que también se ha llevado por delante a muchas empresas nacionales y desencadenado una crisis en distintos sectores como el de energía y metalurgia.