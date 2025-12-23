Gobierno yemení avisa de nuevo conflicto interno ante los avances separatistas en el este

Al Alimi afirmó en un comunicado que los recientes avances de los separatistas del sur corren el riesgo de "socavar al Gobierno reconocido internacionalmente y podrían reavivar luchas internas que, en última instancia, beneficiarían a los rebeldes hutíes y a los grupos terroristas respaldados por Irán".

El separatista Consejo de Transición Sureño (CTS), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), tomó el control sobre las ocho provincias del sur, incluidos los yacimientos petrolíferos de Hadramut y Al Mahra, demarcaciones fronterizas con Arabia Saudí y Omán, tras la retirada de las fuerzas respaldadas por Riad.

Las declaraciones de Al Alimi se producen después de que el CTS haya ampliado en las últimas semanas su presencia militar y haya afirmado el control sobre instituciones clave y puestos de seguridad también en el este del país, desafiando la autoridad del Gobierno yemení.

En una videoconferencia desde Riad dirigida a los embajadores yemeníes en el extranjero, Al Alimi destacó que "no aceptará ningún intento de convertir la alianza política en una rebelión contra el Estado".

Además, advirtió de que tolerar los "golpes de Estado armados amenazaría la legalidad del Gobierno y reproduciría el conflicto dentro del bando antihutí de una forma más peligrosa".

El líder yemení también alertó de que estas medidas podrían poner "en peligro" la seguridad regional y los esfuerzos internacionales para proteger las rutas marítimas vitales y el suministro de energía en el mar Arábigo, el mar Rojo y el golfo de Adén.

Arabia Saudí, uno de los mediadores en este conflicto, ha instado al CTS a retirar sus fuerzas, debido a la preocupación de que la escalada pueda desestabilizar el flanco oriental de Yemen y tensar las relaciones con los Estados vecinos.

El Yemen lleva más de una década sumido en un conflicto, con alianzas cambiantes entre las facciones antihutíes que complican los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Si bien se ha mantenido en gran medida una frágil tregua en los combates con los hutíes, las rivalidades internas en el bando gubernamental, en particular entre el CTS y las fuerzas leales a la Presidencia, siguen representando un riesgo importante para la estabilidad.