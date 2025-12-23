Guatemala captura a presunto violador de una menor para su extradición a Estados Unidos

El Ministerio de Gobernación (Interior) guatemalteco precisó mediante sus canales oficiales de comunicación que el detenido es Domingo Sunún Rodríguez, alias Mingo.

Según la misma fuente, sobre Sunún Rodríguez pesan cargos en Estados Unidos por violación agravada de una menor, agresión sexual agravada, intento de violación y violación de una menor.

La captura tuvo lugar en el departamento (provincia) de Baja Verapaz, específicamente en el municipio de Cubulco, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

La orden de detención por parte de la justicia guatemalteca provino del Tribunal Tercero de Sentencia Penal guatemalteco, a la espera de confirmar la extradición del sindicado a Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante 2025, las autoridades guatemaltecas han arrestado a al menos 33 personas para su extradición a Estados Unidos, en su mayoría bajo señalamientos de narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mismo sentido, las extradiciones han aumentado en los últimos cinco años ya que desde 2019 a la fecha son más de 250 personas las que han sido capturadas por Guatemala para su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos en su contra.