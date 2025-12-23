Incertidumbre por T-MEC frenará a México en 2026, advierte S&P Global Market Intelligence

"A pesar del optimismo por el 'nearshoring', México enfrentará un 2026 desafiante", advirtió la plataforma de análisis financiero en un comunicado.

Según el reporte 'La era de la agilidad: temas clave que darán forma a América Latina en 2026', México "tendrá el crecimiento de exportaciones más lento entre las seis principales economías de América Latina", las llamadas 'LatAm-6' (Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y Colombia).

El país se verá "afectado por la incertidumbre global y las restricciones comerciales", de acuerdo con los analistas que identificaron los principales factores que marcarán el panorama económico y estratégico de la región el próximo año.

"Para México, la renegociación del T-MEC y la dinámica comercial con Estados Unidos serán cruciales, presentando tanto riesgos como la necesidad de una adaptación ágil", remarcó.

Dicha revisión, prevista para mediados de 2026, "probablemente incorporará reglas de origen más estrictas, con el objetivo de atraer más segmentos de la cadena de suministro a Norteamérica, lo que implicará ajustes para la industria nacional", indicó S&P Global Market Intelligence.

Sumado a ello, el análisis también advierte que la persistencia de la inflación en los servicios mantendría elevadas las tasas de interés, encareciendo el crédito y limitando el crecimiento económico.

Además, aunque México se ha convertido en un polo de inversión para centros de datos, el alto consumo de agua de estas instalaciones podría provocar tensiones sociales y legales en zonas afectadas por la sequía.

"Estos hallazgos sugieren que 2026 será un año de ajustes estratégicos para México, donde la agilidad para adaptarse a las nuevas realidades comerciales y los desafíos internos será fundamental", concluyó.

No obstante, al cierre de 2025, las cifras oficiales muestran un buen ritmo en las exportaciones mexicanas.

México registró en noviembre de 2025 un superávit comercial de 663 millones de dólares, impulsado por un incremento anual de 7,9 % en las exportaciones, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el penúltimo mes del año, las exportaciones totales se elevaron un 7,9 % hasta los 56.412 millones de dólares, resultado de un crecimiento de 10,5 % en las ventas no petroleras y una contracción de 40,4 % en las petroleras.

Las exportaciones no petroleras crecieron 8,5 % hacia EE.UU. y 20,9 % al resto del mundo.