Israel busca "afianzar el control colonial", dice Exteriores palestino sobre asentamientos

"Se trata de una medida peligrosa destinada a consolidar el control colonial sobre todo el territorio palestino y una extensión directa de las políticas de 'apartheid', asentamientos y anexión", dijo el ministerio en un comunicado.

El ministerio calificó esta medida de "crimen de guerra" y, como hace forma habitual, urgió a la comunidad internacional a actuar a fin de "frenar estas políticas agresivas y ejercer presión real sobre el gobierno ocupante extremista".

Según denuncia el texto, estos asentamientos harán aún más inviable la "posibilidad real de establecer un Estado palestino independiente y soberano con Jerusalén Oriental como capital".

Con ese mismo argumento anunció este domingo el ministro de Finanzas israelí, el colono Bezalel Smotrich, la regulación de esas 19 colonias.

"Estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino sobre el terreno", celebró Smotrich en un comunicado, en el que añadió que entre estas nuevas colonias están las de Ganim y Kadim, al oeste de Yenín, que fueron evacuadas en 2005 durante el denominado 'plan de Desconexión' por el que Israel también abandonó 21 asentamientos en Gaza.

Más de 500.000 colonos se estima que viven actualmente en Cisjordania, ocupada por Israel desde la guerra de 1967, y otros 200.000 en Jerusalén Este, costado oriental de la ciudad también ocupado y anexionado por Israel.

Además, los ataques de colonos contra las poblaciones palestinas en Cisjordania son casi diarios, mientras que las tropas israelíes operan con libertad en las ciudades y campamentos de refugiados palestinos.

Solo desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a más de 1.020 palestinos en Cisjordania, entre ellos numerosos civiles, algunos milicianos pertenecientes a brazos armados y más de 200 menores de edad, según datos de la ONU y de la ONG israelí B'Tselem.