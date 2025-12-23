Japón reafirma su libertad para tomar "acciones decisivas" frente a la caída del yen

"Es evidente que estos movimientos no se ajustan a los fundamentos económicos, sino que son más bien especulativos", dijo Katayama en una entrevista con Bloomberg publicada el lunes, antes de añadir que Japón "tomará acciones decisivas".

Estas declaraciones refuerzan la advertencia del viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Atsushi Mimura, que ayer afirmó que Tokio tomará medidas ante los movimientos unilaterales del yen.

En el pasado, declaraciones similares han precedido a intervenciones del Gobierno para frenar los movimientos bruscos de la moneda.

Este martes, el yen se cambiaba en el entorno de 156,3 yenes por dólar frente a los más de 157 a los que se intercambiaba el lunes, su nivel más bajo del último mes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La depreciación del yen había continuado a pesar de la subida de tipos el pasado viernes del Banco de Japón (BoJ), que ubicó el tipo de interés de referencia en el 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas, en medio de la persistente inflación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque el gobernador del banco central, Kazuo Ueda, dijo que los tipos de interés reales son aún "extremadamente bajos", supeditó las futuras decisiones del organismo a las condiciones económicas, lo que fue interpretado como un tono demasiado cauto respecto a la posibilidad de nuevos aumentos.

Esa cautela ha motivado las ventas de yenes en los mercados de divisas, además de impulsar fuertes subidas en la Bolsa de Tokio, donde los exportadores se benefician de un yen débil.