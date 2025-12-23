José González, Bomba Estéreo, Rufus Wainwright y Suede, en el cartel de Pirineos Sur 2026

Según informó este martes la diputación de Huesca (norte de España), en la 33 edición del Pirineo Sur los conciertos se celebrará un año más sobre un escenario flotante habilitado en el embalse de Lanuza, en la cordillera de los Pirineos (norte), un lugar emblemático en el que se conjugan la fuerza del entorno natural con la cultura.

Pirineos Sur 2026 comenzará el 9 de julio con las actuaciones del cantautor argentino José González, autor de álbumes como 'Heartbeats' o 'Stay Alive' en los que destaca su capacidad para construir atmósferas íntimas, y del cantante y compositor estadounidense y canadiense Rufus Wainwright, un músico ecléctico cuyos recitales de piano le han convertido en uno de los artistas más carismáticos del momento.

Un día después, el escenario flotante albergará la actuación de Suede, una de las formaciones de rock inglesas imprescindibles de los años 90 y del brit pop en general, así como la de Nacho Vegas, un cantautor español que combina lo íntimo y lo político en discos como 'El hombre que casi conoció a Michi Panero' o 'La gran broma final'.

El primer fin de semana se cerrará el día 12 con la música en directo del grupo Bomba Estéreo, con una potente mezcla de electrónica, hip hop y cumbia que arrasa en los distintos escenarios en los que se presenta.

El segundo fin de semana comenzará el jueves 16 de julio con las actuaciones de los grupos españoles La M.O.D.A y Sanguijuelas del Guadiana.

Entre las bandas españolas de la programación también destacan Dani Fernández, Hens, Carlos Ares, Valeria Castro, ETS (En Tol Sarmiento) y La Fúmiga.