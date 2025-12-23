Justicia italiana ordena peritaje psiquiátrico a padres de familia que vivía en el bosque

La decisión figura en una orden judicial difundida este martes por medios italianos, que dispone una pericia psico-diagnóstica sobre los progenitores, Nathan Trevallion y Catherine Birmingham, así como sobre los menores, para evaluar las capacidades parentales y el estado de desarrollo de los niños.

Los jueces designaron a la psiquiatra Simoni Ceccoli para elaborar el informe pericial, que deberá entregarse en un plazo de 120 días, mientras que los servicios sociales deberán presentar antes del 30 de enero una actualización sobre las medidas adoptadas y la evolución de la situación familiar.

El tribunal confirmó además que los niños, de entre 6 y 8 años, seguirán en una casa de acogida de la localidad de Vasto, donde fueron trasladados el pasado 20 de noviembre tras la suspensión temporal de la responsabilidad parental de sus padres.

La orden llega después de que el Tribunal de Apelación rechazara el recurso de la pareja contra la retirada de los menores, al apreciar indicios de “privación de socialización” y de “falta de cuidados”, así como posibles riesgos para su bienestar físico y psicológico.

El vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, criticó la decisión judicial y calificó el caso de “vergüenza sin fin”, al afirmar que debería “verificarse el estado psíquico de otros” y no el de unos padres que, a su juicio, “han amado y cuidado a sus hijos durante años”, en un mensaje publicado en la red social X.

El caso, que se ha convertido en el más mediático del momento en Italia, se conoció tras una intoxicación por hongos que obligó a la familia a acudir al hospital y activó la intervención de los servicios sociales, que constataron que los menores no asistían regularmente a la escuela y vivían en una casa sin baño, agua corriente ni electricidad, circunstancias que motivaron la actuación judicial.

En estos primeros días de investigación se ha conocido que los niños no habían ido nunca al pediatra y que no sabían escribir o incluso tenían miedo de la ducha, según los medios.