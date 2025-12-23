Kenia y Etiopía refuerzan cooperación y acuerdan inversión conjunta en telecomunicaciones

Nairobi, 23 dic (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, mantuvo una reunión bilateral este martes con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, en el que destacaron un mayor fortalecimiento en la cooperación, promoción de la paz y seguridad en el Cuerno de África, así como una inversión conjunta en materia de telecomunicaciones.