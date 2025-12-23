La adhesión de España a la UE ha impulsado lazos europeos con Latinoamérica, dice Bruselas

"El 1 de enero de 2026 se cumple el cuarenta aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. Los dos países han enriquecido la UE cultural, política y económicamente. Su adhesión proporcionó a los ciudadanos europeos más oportunidades comerciales y de viaje", expuso la Comisión Europea (CE).

Agregó que la entrada de Portugal y España en el club comunitario "reforzó la solidaridad entre los pueblos y fortaleció nuestra Unión a nivel internacional, impulsando nuestros vínculos con países socios de América Latina, África y el Mediterráneo".

En cuanto al aspecto económico, Bruselas señaló que desde 1986, España y Portugal han visto duplicarse su PIB real, "con un incremento sustancial de las exportaciones al resto del continente gracias a su integración en el mercado único, y la creación de más de once millones de empleos".

"El 91 % de los portugueses y el 76 % de los españoles están de acuerdo en que sus países se han beneficiado de la pertenencia a la UE", afirmó la Comisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Añadió que los dos países también han realizado contribuciones a la Unión Europea en ámbitos como la investigación e innovación, y también resaltó "los productos agroalimentarios y del mar de alta calidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"(España y Portugal) se encuentran en la vanguardia de las acciones de protección civil y ayuda humanitaria, fortaleciendo nuestro papel como un donante líder", expuso.

También puso el acento en el interés de los europeos por España como destino del programa Erasmus+.

"España sola fue el principal destino Erasmus+, acogiendo a casi 680.000 estudiantes y personal entre 2021 y 2024", especificó.

"España y Portugal han realizado una contribución esencial al gran progreso de la UE en estos últimos 40 años, garantizando que los ciudadanos se beneficien de más derechos, mejor salud y más libertades", aseguró.