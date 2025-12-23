La Bolsa de Londres sube un 0,24 %, impulsada por las mineras

El índice principal londinense, el FTSE-100, sumó 23,25 puntos hasta 9.889,22, mientras que el secundario, el FTSE-250, ascendió un ligero 0,03 % hasta 22.349,55 puntos.
Coparon la tabla de ganancias varias compañías mineras, en un momento en que los metales como el oro, la plata y el cobre se revalorizan como valor seguro para los inversores en un contexto de volatilidad.
Metlen Energy & Metals, de metales y energía, subió un 6,80 % en el parqué de la City, seguida de Anglo American, que avanzó un 3,03 %, Antofagasta, que se alzó un 2,11 %, y Rio Tinto, que terminó con un 1,11 % más.
Acabaron en números rojos la multinacional de bebidas alcohólicas Diageo, que cayó un 1,79 %, el grupo de alquiler de equipamiento industrial Ashtead Group, que descendió un 1,48 %, y la empresa de tecnología médica Convatec, cuyos títulos bajaron un 1,32 %.
