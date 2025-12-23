La Bolsa de París cierra a la baja (-0,21 %) y encadena dos sesiones en rojo

De entre los 40 componentes del selectivo, 30 cerraron a la baja y 10, al alza. El CAC-40 suma su segunda sesión a la baja, tras la contracción del lunes (-0,37 %).
Lideraron las caídas la consultora Capgemini (-2,11 %), el grupo de lujo Kering (-1,87 %) y el fabricante automóvil Renault (-1,50 %).
Cerraron también en rojo dos títulos de peso en el CAC-40, el de grupo de lujo Hermès (-1,19 %) y el de cosméticos L'Óreal (-1,06 %).
En verde, destacaron la empresa de telecomunicaciones Orange (+0,90 %), la farmacéutica Sanofi (+0,78 %) y el grupo energético Engie (+0,68 %).
