La empresa Petroperú designa por primera vez a una mujer como su presidenta del directorio

Rojas se desempeñaba como directora independiente de Petroperú desde noviembre pasado y ahora sustituye a Canales, quien, sin embargo, se mantendrá como director independiente de la compañía.

Medios locales informaron que Petroperú comunicó formalmente esta decisión, a través de un "hecho de importancia", a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Aunque la empresa aún no ha emitido ningún comunicado oficial sobre esta designación, en su página oficial sí se señala desde este martes que Rojas ocupa la presidencia del directorio.

El cambio en Petroperú se conoció un día después de que el gobierno peruano anunció que no hará nuevas transferencias de fondos a la empresa, tras haberle entregado 17.000 millones de soles (5.000 millones de dólares) en los últimos tres años para mantener sus actividades y cubrir sus obligaciones, según declaró la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

La ministra también dijo que persiste una dificultad de acceso a la información real de la situación de la empresa, a pesar de que se han realizado cambios en su gestión y gobernanza, tras la grave crisis financiera que afrontó durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), que se mantuvo durante la gestión de Dina Boluarte (2022-2025).

Miralles declaró en la emisora RPP que el actual Gobierno de Transición, que preside José Jerí, va a emitir unos dispositivos para tomar "medidas para que la empresa estatal de todos los peruanos deje de seguir generándole gastos al Estado".

Según las estimaciones, las pérdidas acumuladas de Petroperú, que se encarga de la exploración, refinado y distribución de combustibles, bordearon los 300 millones de dólares hasta julio pasado, lo que equivale a un 53 % de su capital social.

En noviembre pasado, Miralles adelantó que la Junta General de Accionistas había solicitado la renuncia de todos los integrantes del directorio y subrayó que la nueva gobernanza de la empresa tendría que generar un plan rápido para evitar una demanda de recursos del Estado, porque no se tiene previsto "hacer ningún tipo de desembolso para la empresa".