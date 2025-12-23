La firma Ollamani se queda con el 51 % del club América ante alianza con General Atlantic

De conformidad con los términos de la alianza "Ollamani conservará una participación de control del 51 %" y continuará supervisando la dirección y visión estratégica de largo plazo del grupo, "mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49 % en Grupo Águilas", señaló un comunicado publicado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Además, se apuntó que esa alianza se estructurará a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, el principal equipo de fútbol en México, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio (conjuntamente, Grupo Águilas), "con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo".

La alianza, indicó el texto, "se basa en un valor empresa ('enterprise value') de 490 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales al cierre, incluidos ajustes por la deuda neta de Grupo Águilas y otros conceptos acordados a la fecha de cierre.

Ollamani "tiene la intención de utilizar los recursos recibidos en relación con la transacción para distribuir valor a sus accionistas, de conformidad con la legislación aplicable y las aprobaciones corporativas requeridas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para fortalecer la alianza estratégica, apuntó la nota, General Atlantic y Ollamani se han asociado con Kraft Analytics Group (KAGR), lo que permite aprovechar su plataforma líder en el mercado junto con su conocimiento en 'fan experience' y consultoría estratégica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la información, el empresario Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, será el presidente ejecutivo de Grupo Águilas.

Desde la apertura de su oficina en la Ciudad de México en 2015, General Atlantic ha invertido cerca de 3.000 millones en 14 empresas mexicanas.

El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de condiciones y aprobaciones habituales, incluyendo, entre otras, la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio y la aprobación de la asamblea general de accionistas de Ollamani.