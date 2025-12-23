La inflación en México baja a 3,72 % en la primera quincena de diciembre

El dato, aunque es mayor al 3 % objetivo de Banco de México, está por debajo del 4,21 % con el que cerró 2024 y del 4,44 % que registró en el mismo periodo en 2024.

El reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se difunde luego del último ajuste del banco central mexicano en el año a la tasa de interés que la ubicó en 7 %.

El Índice registró además una variación quincenal de 0,17 %, menor al 0,42 % del mismo periodo de 2024.

Según el organismo autónomo, el comportamiento de la inflación estuvo influida principalmente por el comportamiento del índice no subyacente, que disminuyó 0,3 % quincenal, aunque repuntó 1,71 % interanual.

Destacó la reducción en los precios de agropecuarios, frutas y verduras y pecuarios.

El Inegi detalló que el índice subyacente, considerado un mejor indicador de la tendencia inflacionaria por excluir componentes de alta volatilidad, avanzó 0,31 % quincenal y 4,34 % interanual.

Dentro de este componente, los precios de los servicios subieron 0,47 % y 4,38 % interanual, mientras que las mercancías escalaron 0,13 % quincenal y 4,29 % interanual, al igual que los alimentos, bebidas y tabaco que subieron un 0,22 % quincenal y 5,1 % interanual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0,05 % quincenal y de 3,87 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2024 con una subida del 4,21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

De acuerdo con la última encuesta del Banco de México al sector privado, los expertos redujeron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2025 a una estimación del 3,75 %, mientras que el banco central mexicano espera un 3,5 %.

El viernes pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió que la inflación “está controlada” y celebró la reciente reducción de la tasa de interés del Banco de México (Banxico) hasta un 7 %.