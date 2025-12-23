La Policía británica acusa al humorista Russell Brand de dos nuevos delitos sexuales

Estas nuevas imputaciones se suman a cinco cargos anteriores relacionados con cuatro víctimas, por los que ya está siendo procesado, lo que eleva el total a siete cargos contra seis mujeres.

Brand, conocido entre otros por su papel en la película 'Get Him to the Greek' (2010), fue investigado inicialmente después de que varias mujeres presentaran denuncias tras reportajes de Channel 4 Dispatches y 'The Sunday Times' en septiembre de 2023.

Según Scotland Yard, el nuevo cargo de violación se habría cometido entre 7 de febrero y 1 de marzo de 2009, y el de agresión sexual entre 31 de agosto y 1 de diciembre de 2009, cada uno contra una mujer diferente.

Brand había negado previamente los cinco cargos anteriores, que incluyen dos violaciones, dos agresiones sexuales y un abuso indecente, ocurridos entre 1999 y 2005 en las ciudades de Bournemouth y Londres.

Entre esas acusaciones figura la presunta violación de una mujer en un hotel durante un congreso del Partido Laborista en Bournemouth (sur inglés) y la violación oral de otra en los baños de hombres en unas instalaciones de televisión.

El actor está citado para comparecer por los dos nuevos cargos ante el tribunal londinense de Westminster el próximo 20 de enero, mientras que el juicio por los cinco originales, de los que fue imputado en abril de este año, empezará el 16 de junio en el tribunal de Southwark, también en Londres.