La producción industrial en EEUU bajó un 0,1 % en octubre y aumentó un 0,2 % en noviembre

"En promedio, la producción industrial aumentó un 0,1 por ciento mensual durante octubre y noviembre, la misma tasa de incremento que en septiembre", informó este martes la Reserva Federal en un comunicado en el que se indicó que el ritmo promedio de crecimiento fue "algo más lento que en los últimos 12 meses".

Con respecto al mismo mes de 2024, la producción industrial de noviembre en EE.UU. se incrementó en un 2,5 %.

La producción manufacturera, que representa tres cuartas partes de la producción industrial total, se mantuvo prácticamente sin cambios en noviembre tras haber caído un 0,4 % en octubre.

Si bien hubo fluctuaciones en la producción de los sectores de minería y servicios públicos durante octubre y noviembre, en conjunto, ambos sectores registraron ganancias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La producción del sector minero se contrajo un 0,8 % en octubre y aumentó un 1,7 % el mes siguiente, mientras que el suministro de servicios públicos se expandió un 2,6 % en octubre y cayó después un 0,4 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, fue del 76 % en noviembre, una tasa 3,5 puntos porcentuales inferior a su promedio a largo plazo (1972-2024).

El músculo productivo estadounidense ha vivido, y vive, en los últimos meses, un periodo de cambios e incertidumbre a raíz de la guerra comercial iniciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha provocado una reducción del capital industrial.

El cierre del Gobierno Federal, el más largo de la historia nacional (duró 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre), privó a la Fed de datos durante el mes de octubre, lo que llevó a la publicación conjunta de los datos de este mes y de noviembre.