Las exportaciones de pitahaya de Ecuador crecen un 39 % entre enero y octubre de 2025

Con respecto al volumen, las exportaciones de la conocida como fruta del dragón también mostraron una tendencia positiva, con un aumento del 11 %, al alcanzar 52.853 toneladas exportadas, es decir, 5.106 toneladas más enviadas al exterior.

En estos meses, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de la pitahaya, concentrando el 74 % del total exportado (166 millones de dólares).

La Unión Europea se ubicó en el segundo lugar, con una participación del 15 %, que equivale a 34 millones de dólares. Dentro de ese bloque destacan España, con 19 millones de dólares y un crecimiento del 61 %; Países Bajos, con 8 millones dólares y un aumento del 238 %; y Francia, con 6 millones de dólares y un crecimiento del 147 %.

En tercer lugar se ubicó Canadá, con el 4 % de participación (8 millones de dólares); seguido por Hong Kong con el 2 % de participación (5 millones); y Emiratos Árabes Unidos con un 1 % (3 millones), "siendo el mercado que mostró uno de los crecimientos más acelerados (347 %)", destacó el ministerio en un comunicado.

"En conjunto, estos cinco mercados concentraron el 96 % de las exportaciones de pitahaya ecuatoriana durante el período analizado", añadió la cartera de Estado.

Además, en este 2025 la pitahaya ecuatoriana empezó a exportarse a nuevos mercados como Argentina, con envíos por 987.000 dólares; Guatemala, con 268.000 dólares; y Costa Rica, con 236.000 dólares.

El ministerio explicó que la producción de la pitahaya está distribuida en varias provincias del país. En pitahaya amarilla, la producción se concentra principalmente en la amazónica Morona Santiago (67 %), la costera Manabí (23 %) y la andina Cañar (5 %).

Mientras que la pitahaya roja se produce mayoritariamente en Manabí (74 %), seguida por las provincias costeras de Guayas (12 %) y Esmeraldas (9 %).