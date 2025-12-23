Las remesas hacia México bajarán un 5 % en 2025 por las agresivas políticas de Trump

De acuerdo con especialistas consultados por EFE este martes, la caída esperada se debe al endurecimiento de la política migratoria y el deterioro del mercado laboral en Estados Unidos, siendo el principal país de origen de remesas hacia México, mientras que la debilidad del dólar frente al peso también reduce el poder adquisitivo de estos envíos.

En este sentido, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Díaz-Infante, estimó que las remesas podrían cerrar 2025 con una caída aproximada del 5,8 %, lo que implicaría ingresos por alrededor de 61.000 millones de dólares, unos 3.700 millones menos que en 2024, tras más de una década de crecimiento continuo.

Por su lado, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, previó que las remesas van a terminar el año con una caída del 5 %, en términos nominales y atribuyó el retroceso a que “la población migrante en Estados Unidos tiene miedo de salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados”, así como a un deterioro en el mercado laboral estadounidense.

“Además, los receptores de remesas en México también se han visto seriamente afectados por la apreciación del peso mexicano, que ha provocado que no solamente caigan en dólares las remesas, sino que además se profundice la caída en el poder adquisitivo”, añadió Siller.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hacia 2026, el panorama para las remesas hacia México no será menos desafiante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Siller apuntó que “esta situación va a seguir el siguiente año”, mientras que Díaz-Infante advirtió que “si las políticas migratorias de EE.UU. se mantienen la tendencia a la baja podría continuar en 2026”.

En tanto, un reporte del banco mexicano Banorte proyectó que, en 2026, los flujos dependerán más de factores estructurales, como la actividad económica de EE.UU., el mercado laboral y las “tensiones para la comunidad migrante”.

Por estados, Siller advirtió que hay entidades con alta dependencia, donde “las remesas representan el menos 10 % de su PIB”, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, en el centro y sur de México.

“Las remesas afectan directamente al consumo de los hogares porque si no se tiene este ingreso, pues no hay como se pueda seguir comprando las mismas cosas”, alertó la especialista.

Por su parte, Díaz-Infante aregó que la reducción del flujo afecta "negativamente en la reducción de la pobreza y en la movilidad social”, al tratarse de ingresos que se canalizan principalmente a alimentación y salud.

Según datos del Banco de México, la remesa promedio hacia el país alcanzó los 394 dólares, equivalente a unos 7.000 pesos.

Por último, el reciente Informe de Cultura Financiera del Tecnológico de Monterrey advirtió que los canales de envío de remesas, si bien pueden ser formales, los envíos informales “proliferan cuando los canales oficiales son caros, inaccesibles o restringidos”.

El texto advierte que esta informalidad incluye “enviar dinero en efectivo con un familiar o conocido”, el uso de “mulas” o mensajeros viajeros, y redes paralelas que operan sin estándares de transparencia y protección al usuario.

En 2024, México recibió 64.746 millones de dólares por concepto de remesas, lo que posicionó al país como el segundo receptor de estas divisas en todo el mundo, solo por detrás de la India.