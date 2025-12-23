Las restricciónes medioambientales de UE benefician la exportación de hierro fundido ruso

El 78 % de la demanda turca de hierro fundido es satisfecha por Rusia, que aumentó sus exportaciones de este material un 109 % interanual entre enero y octubre alcanzando los 1,44 millones de toneladas, y se espera que siga creciendo el próximo año, afirma Kommersant.

Concretamente en octubre, los suministros a Turquía crecieron el 132 % interanual, hasta las 150.130 toneladas, mientras Kazajistán, el competidor más cercano, redujo sus exportaciones durante los primeros diez meses un 14,7 % interanual, hasta alrededor de las 120.000 toneladas. También aumentaron los envíos por parte de Ucrania hasta las 75.380, un 4,1 % más.

Los proveedores rusos ya están firmando acuerdos para exportar sus producciones de hierro fundido en enero y febrero.

El director del Centro de Pronósticos Económicos de Gazprombank, Alexandr Semin, defiende que si los turcos producen aleaciones de forma más limpia que sus competidores asiáticos, podrán suministrar a la UE, lo que a su vez repercutirá en el aumento de la demanda de las materias primas rusas.

Sin embargo, dado el limitado número de países a los que pueden exportar el hierro fundido a causa de las sanciones impuestas a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, los expertos no prevén un aumento significativo de las exportaciones rusas durante el primer trimestre del próximo año.

En plena crisis de la siderurgia en Rusia, la producción nacional de arrabio ha disminuido menos que la de otros productos ferrosos.

Según la empresa de reciclaje de chatarra Chermet, entre enero y noviembre Rusia produjo 45,9 millones de toneladas de hierro fundido, un 1,6 % menos que el año anterior.

Mientras tanto, la producción de laminados cayó un 4,8 % y la de tubos un 18,4 % en el mismo periodo.

Tal y como sostiene Javier Sanz, responsable de exportación de Bralo, fabricadora y distribuidora española de piezas industriales, el dominio turco frente a los asiáticos en el mercado europeo es posible, ya que "son el segundo mayor productor en Europa por detrás de Alemania".

Además, afirma que "la depreciación de su moneda favorece que sus productos sean más asequibles a la hora de exportarlos".

Sin embargo, esto no tiene por qué extenderse a todos los bienes. "China utiliza mucha energía renovable y los proveedores te facilitan la huella de carbono si la pides, aunque otra cosa es la veracidad de sus datos", comentó.

Según diversos analistas y medios independientes, la industria metalúrgica rusa está en declive debido a las sanciones europeas: la producción y la demanda han caído, así como la rentabilidad de las exportaciones a Asia son casi nulas.

Antes de la guerra de Ucrania, el 80 % de las importaciones de la Unión Europea de productos de acero semiacabados venía de Rusia y Ucrania, mientras que para Rusia significaban el 30 % del total de sus exportaciones de acero.